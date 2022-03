WindTre ha deciso di proporre a tutti i suoi clienti una serie di nuove promozioni molto vantaggiose per la telefonia mobile. Il gestore arancione vuole garantire a tutti gli abbonati alcune promozioni in opposizione alla Giga 120 di Iliad. Nel corso delle prossime settimane, gli abbonati potranno ad esempio scegliere la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost anche a marzo

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta un’opzione molto vantaggiosa per tutti i clienti con la presenza di consumi senza limiti per le telefonate e per gli SMS con Giga illimitati per la navigazione di rete. Ulteriore vantaggio di questa tariffa sono i costi più bassi del mercato, costi inferiori anche su Iliad.

Tutto il ticket previsto da WindTre, compresa la parte molto vantaggiosa dei Giga senza limiti per la navigazione di rete, ha un costo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La WindTre Go Unlimited Star+ assicura inoltre a tutti i clienti anche una serie di ulteriori vantaggi. Gli abbonati, ad esempio, potranno beneficiare di un costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. Ciò significa che in base alle attuali condizioni normative, il provider si impegna a non effettuare rimodulazioni sui costi della tariffa almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

I clienti che sono interessati a questa proposta di WindTre dovranno aggiungere nel momento della sottoscrizione solo una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Necessaria la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.