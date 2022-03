Sono sempre numerose le indiscrezioni legate al mondo di WhatsApp in queste ultime settimane. I tecnici che si occupano dello sviluppo per la piattaforma di messaggistica istantanea sono al lavoro per garantire agli utenti una serie di nuovi upgrade. Alcune novità, ad esempio, stanno per arrivare su tutti i dispositivi Android e iPhone.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Da tempo WhatsApp ha deciso di puntare con decisione sul sistema delle note audio. A tal proposito, anche nelle prossime settimane, gli utenti della piattaforma di messaggistica potranno beneficare di ulteriori tool.

La novità che è attualmente allo studio degli sviluppatori e che potrebbe a breve trovare una sua concreta realizzazione è quella della trascrizione testuale delle note vocali. Con il prossimo aggiornamento, gli utenti avranno la possibilità di leggere in forma scritta il contenuto di un nota vocale inviata in forma di documento multimediale.

La “lettura” testuale della nota audio sarà possibile grazie alla realizzazione di un algoritmo avanzato, utile per trasformare tutte le parole della nota vocale dalla forma audio a quella scritta. L’algoritmo, che avrà pari funzioni su Android e su iPhone, dovrebbe essere compatibile con tutte le lingue attualmente in uso su WhatsApp.

La riproduzione accelerata delle note vocali rappresenta solo l’ultima delle grandi manovre degli sviluppatori della chat. Nel corso delle prossime settimane, altri upgrade di WhatsApp dovrebbero essere messi a punto. Tutti gli aggiornamenti della chat riguardano sia gli Phone e sia successivamente gli utenti con smartphone Android di recente produzione.