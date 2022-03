L’elenco di offerte gratis che Unieuro ha effettivamente deciso di raccogliere all’interno dell’ultimo volantino, rappresenta indubbiamente una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato, grazie alle quali gli utenti possono pensare di risparmiare al massimo.

La campagna promozionale che potrete trovare elencata nel nostro articolo, è ampiamente disponibile sul territorio nazionale; in altre parole gli acquisti non solo potranno essere completati recandosi in un qualsiasi negozio, ma potranno anche essere effettuati dagli utenti che vorranno collegarsi all’e-commerce, ricevendo in cambio la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (la spedizione è gratis al superamento dei 49 euro di ordine).

Unieuro: che sconti, ecco i prezzi più bassi

Unieuro riserva agli utenti italiani sconti davvero incredibili, i prezzi sono bassi e promettono davvero un ottimo risparmio generale, anche acquistando ad esempio uno smartphone che fino a poco tempo fa poteva essere considerato alla stessa stregua di un top di gamma.

Il modello in questione è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale che presenta esattamente le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20, ma che include un processore completamente rinnovato, il Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo finale di vendita è assolutamente concorrenziale, poiché basteranno 449 euro per l’acquisto definitivo.

Non mancano chiaramente anche altri modelli più economici, quali possono essere Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite, Redmi 10, Redmi Note 10 Pro o similari. Se volete scoprire il volantino, e conoscerlo da vicino, non perdetevi questi sconti.