Unicredit: è la peggiore frode "invisibile" in circolo, ecco come smascherarla

In questo periodo le truffe che coinvolgono banche prestigiose come BNL, Intesa SanPaolo, Poste Italiane, bcc, sella, e fineco sono piuttosto frequenti. Nello specifico, la frode che sta provocando un gran numero di vittime tramite un semplice messaggio è quella di Unicredit. Scopriamo insieme come è strutturata e come salvarsi da questa.

Unicredit: come è strutturata la truffa subdola?

Il messaggio è questo:

“Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Accedi all’area servizi. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate.

Grazie per aver scelto i nostri servizi!

I migliori saluti, Assistenza Clienti UniCredit”.

Attenzione

Prima di cliccare sul link e farvi derubare, controllate:

mittente

errori

sede sociale

tono di urgenza e minaccia

link

pagina web: Per sapere se un sito è affidabile, bisogna guardare l’indirizzo della pagina. Questo deve iniziare sempre con https:// e non con http:// (la s in pratica dà garanzia di sicurezza di un sito).

Infine ricordate sempre che nessun organo ufficiale inerente le banche invia comunicazioni in cui richiede dati sensibili tramite internet!