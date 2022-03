UniCredit e i conti svuotati: ecco come funziona la nuova truffa

Ci sono tanti problemi che purtroppo caratterizzano le varie banche italiane, uno su tutti forse è quello delle truffe. Purtroppo i tentativi di phishing aumentano e crescono come funghi dopo una giornata di pioggia, tentando di infettare i poveri utenti che ormai si fidano ciecamente del loro banche.

Unicredit è solo l’ultimo dei nomi coinvolti all’interno della nuova truffa che si sta diffondendo tramite e-mail. Questa tenterebbe di far credere a un pubblico che ci sarebbe un blocco del conto aggirabile solo ed esclusivamente inserendo di nuovo le proprie credenziali d’accesso.

Unicredit continua a salvaguardare tutti i suoi utenti dopo l’arrivo di una nuova truffa tramite e-mail

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT