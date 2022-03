Il volantino Trony straccia letteralmente le offerte delle dirette concorrenti, tra cui ad esempio troviamo MediaWorld, lanciandosi come principale alternativa ai mostri sacri della rivendita di elettronica, data la presenza di prezzi veramente concorrenziali.

La campagna promozionale si discosta da quanto ad esempio stiamo trovando da Euronics, data l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, evitando difatti limitazioni particolari in termini regionali o locali. Il volantino promette poi la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, utilissima per pagare dal conto corrente, non in un’unica soluzione.

Trony: le occasioni e tutti i migliori prodotti in offerta

Con l’attuale volantino Trony, tutti gli utenti si ritrovano a poter scoprire alcuni dei migliori prezzi in circolazione, data la possibilità di ricevere sconti del 50% sull’acquisto di una coppia di prodotti. Il funzionamento della campagna promozionale non poteva essere più semplice, poiché i consumatori si ritrovano a poter aggiungere al proprio carrello due dispositivi, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro.

Le limitazioni imposte dall’azienda sono davvero pochissime, da notare solamente che i prodotti dovranno avere una differenza di prezzo di almeno 5 euro (quindi non potranno essere identici), e che sono vietate alcune categorie/brand. Per il resto tutto è lecito, la riduzione verrà applicata direttamente sullo scontrino, sarà quindi immediata, e non sarà possibile scegliere il modello su cui applicarla. Maggiori informazioni le potete trovare sul sito ufficiale, scoprendo anche le possibili combinazioni.