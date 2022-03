L’amministratore delegato dell’operatore Tim Italia, Pietro Labiola, giorni dopo il tonfo in borsa del colosso ha inviato un video messaggio ai propri dipendenti per cercare di tranquillizzarli.

Si è dichiarato non sorpreso dalla reazione del mercato e quindi anche della borsa. Intende rimettersi sul corretto binario e proseguire per la propria strada. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Labriola tranquillizza i dipendenti Tim con un video messaggio

Il tonfo in borsa ha portato il valore del colosso ai minimi storici, parliamo di 25 centesimi. Labriola in un video messaggio invita i propri dipendenti a non perdere di vista gli obiettivi. Ecco le sue parole: “La reazione del mercato era abbastanza scontata. I numeri che abbiamo presentato sono differenti da quelli del passato. Bisogna preoccuparsi? Anche io sono preoccupato, ma serve sana preoccupazione e niente panico. Abbiamo coscienza della nostra capacità di affrontare la sfida.

Dobbiamo tornare a fare bene il nostro mestiere ossia quello dei servizi di Tlc. Quando qualcosa non funziona bisogna vergognarsi. Il nostro compito è garantire una qualità di servizio adeguata, non dobbiamo correre dietro alla competizione basata sul prezzo che i nostri colleghi (le aziende competitor, ndr) riescono a fare con una struttura di costi completamente diversa dalla nostra“.

Labriola ha annunciato che la settimana prossima incontrerà gli oltre 1000 responsabili che lavorano con noi per condividere con tutti le linee guida del nuovo piano industriale triennale e ha anche inviato a parlare meno ed agire di più. “La situazione è complessa ma di fronte alla complessità si trovano le soluzioni ma mantenendo la calma. Rimettiamoci sul corretto binario con il cliente al centro. Serve unitarietà, non facciamoci distrarre” conclude.