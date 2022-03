Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ognuno deve prestare attenzione è senza dubbi quello costituito dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, circolano nel web con l’unico scopo di infettare il maggior quantitativo di dispositivi possibili, ovviamente l’obbiettivo è alquanto evidente, ottenere tutte le info sensibili salvate in memoria in modo tale da accaparrarsi codici di sicurezza e passwords.

Generalmente per distribuirsi questa tipologia di software dannosi sfrutta della banalissime app come vettori, camuffate da applicativi legittimi ma che, una volta eseguiti, assume il controllo del dispositivo, iniziando a copiare quanto di interessante salvato per poi inviarlo presso un server remoto per consentire a chi ha creato il malware di fruirne comodamente.

Onde evitare di incappare in tali pericoli è sempre meglio scaricare le app dagli Stores, dal momento che nel web non sono condotti controlli periodici come appunto avviene nei market ufficiali.

App da non installare per alcun motivo