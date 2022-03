Nel corso delle ultime ore ha debuttato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone del colosso sudcoreano Samsung. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy F23 e quest’ultimo avrà il supporto alle reti di quinta generazione ed avrà un display da 120Hz. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung presenta ufficialmente in India il nuovo Samsung Galaxy F23: ecco le caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy F23 ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato mobile. Come già accennato, lo smartphone è in grado di supportare la nuova connettività 5G grazie alla presenza del processore Snapdragon 750G, un soc con processo produttivo a 8 nm. Il suo predecessore montava invece un soc a marchio MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G80.

Oltre a questo, lo smartphone di casa Samsung monta sul fronte un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD ma con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con risoluzione pari a FullHD+. Il comparto fotografico comprende poi tre sensori fotografici posteriori da 50 (apertura focale f/1.8), 8 (apertura focale 2.2) e 2 (apertura focale f/2.2) MP e una fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP. Troviamo infine il chip NFC, la ricarica rapida da 25W, Android 12 con interfaccia utente One UI 4.1 e il Bluetooth 5.0. Manca però il jack audio per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy F23 sarà distribuito per il mercato indiano a partire dal prossimo 16 marzo 2022 nelle colorazioni Aqua Blue e Forest Green ad un prezzo di partenza di circa 190 euro e ad un prezzo massimo di circa 205 euro al cambio attuale.