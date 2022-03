Whatsapp: affido di bambini ucraini, realtà o fake news?

In un periodo in cui regnano la confusione e i conflitti, le fake news sono all’ordine del giorno e passano totalmente inosservate. Per questo motivo si fa continuamente confusione tra finte notizie e realtà. Oggi noi di Tecnoandroid vi schiariremo tutti i dubbi sul messaggio che sta circolando su Whatsapp e che riguarda l’affido temporaneo di bambini ucraini.

Whatsapp: chiariamo i dubbi sull’emergenza Ucraina

Mettiamo subito in chiaro una cosa: il messaggio email che potete inviare ad Emergenza Mama (per la precisione, l’indirizzo è emergenzamama@gmail.com), è una cosa più che seria. E lo dimostra anche il post Facebook pubblicato sulla pagina dell’Associazione M’ama.

Ma c’è un però. L’invio del messaggio email rappresenta solo il primo step per mostrare il proprio interesse nei confronti dell’adizione di bambini dall’Ucraina. C’è chi sottolinea: “Non entrano i minori non accompagnati, non date informazioni errate non è giusto alimentare speranze”.

Al che l’associazione ha specificato: “Come già precisato nel post e nel sito e nel comunicato stampa noi stiamo raccogliendo le disponibilità ad una accoglienza straordinaria (non è né adozione, né affido), di contro stiamo contando le autorità istituzionali competenti che dovranno decidere (ovviamente) la più consona collocazione dei profughi e il miglior progetto per loro e se lo riterranno opportuno utilizzeranno il nostro data base di 25.000 famiglie che si sono rese disponibili (ovviamente dopo averle valutate). Le ringraziamo di averci dato modo di precisarlo ulteriormente“.

Insomma, non sarà possibile adottare bambini tramite un messaggio Whatsapp né tantomeno inviando una email ad Emergenza Mama. Ciò non toglie che ci sia la possibilità di contattare l’associazione in questione.