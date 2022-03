Gli italiani sono sempre più legati allo streaming IPTV. Soprattutto in questo periodo in cui i palinsesti sportivi e calcistici sono ricchi di eventi, dalla Serie A sino al ritorno delle coppe europee, la visione delle pay tv senza un regolare pagamento si rivela un’occasione ghiotta per gli appassionati che desiderano seguire la loro squadra del cuore.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

Lo streaming illegale è senza dubbio una soluzione che garantisce vantaggi nel breve termine, per quanto concerne i costi. Rispetto ai regolari piani per Amazon Prime Video, Sky e DAZN, il risparmio può arrivare anche oltre la quota del 90%. I benefici del risparmio devono però essere confrontati anche con i possibili rischi.

Gli utenti che scelgono la via dell’IPTV si espongono infatti ad una serie di possibili sanzioni amministrative, il cui valore massimo può arrivare anche a quota 30mila euro. In alcune circostanze, per i clienti che si macchiano di recidiva con l’IPTV è anche prevista la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Attenzione poi alle truffe. Su WhatsApp e su Telegram, molti malintenzionati propongono diverse offerte per l’IPTV. Dopo aver ricevuto i pagamenti, però, costoro non garantiscono alcun servizio in cambio agli utenti.

La scelta dello streaming illegale IPTV spesso è anche legata ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.