Intesa Sanpaolo, Credem e BPM: truffati gli utenti in questo modo per migliaia di euro

Le principali banche italiane sono spesso oggetto di truffa da parte dei malviventi che tentano di utilizzare il loro nome. All’interno dei vari messaggi nelle piattaforme di messaggistica istantanea ma soprattutto nelle e-mail, arrivano grandi tranelli che possono risultare difficilmente evitabili soprattutto da coloro che sono più ingenui.

Intesa Sanpaolo quindi cerca di mettere in guardia tutti i suoi clienti, visto che è una nuova truffa starebbe girando. Si finge libero alcuni malfunzionamenti riguardanti i conti correnti, i quali potrebbero tornare alla normalità solo reinserendo le credenziali di accesso attraverso un link nella e-mail. Ovviamente la truffa è proprio questa.

Intesa Sanpaolo rischia grosso: una nuova truffa sta portando gli utenti a perdere tutti i loro risparmi

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :