L’impegno di Iliad nel campo della telefonia fissa non porta ad un disimpegno nel campo della telefonia mobile, dove la migliore occasione è sempre rappresentata dalla Giga 120. I clienti che attivano questa tariffa pagheranno 9,99 euro e riceveranno consumi illimitati per chiamate ed SMS con 120 Giga per internet.

Iliad sta sorprendendo i suoi clienti in queste ultime settimane, grazie alla nuova proposta legata al campo della telefonia fissa. Tutti coloro che sono interessati ad attivare una promozione low cost per la Fibra ottica potranno beneficiare ora proprio della Iliad Box, l’inedita tariffa lanciata da qualche settimane.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 assicura a tutti i suoi abbonati non soltanto consumi illimitati ma anche tre servizi a costo zero.

I clienti che desiderano sottoscrivere questa tariffa potranno ad esempio effettuare chiamate senza limiti verso l’estero. In questo caso gli utenti potranno comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza alcun genere di spesa extra sul listìno mensile. Sarà possibile parlare con utenti in sessanta nazioni in giro per il mondo.

Novità anche per la segreteria telefonica. In questo caso Iliad si distacca da TIM, Vodafone e WindTre, per la garanzia della segreteria telefonica completamente a costo zero. Il provider non andrà quindi ad applicare costi ulteriori per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

La grande sorpresa di Iliad per le ultime settimane è inoltre anche il servizio 5G a costo zero. Tutti gli abbonati potranno navigare in internet con le reti di ultima generazione completamente gratis.