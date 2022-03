Il volantino che Euronics ha effettivamente attivato nel periodo corrente, nasconde al proprio interno offerte da non credere, rappresentanti le migliori occasioni per spendere poco o niente, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di importantissime riduzioni di prezzo, tutte attivate su alcuni dei migliori smartphone in circolazione. L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di recarsi sempre presso un qualsiasi punto vendita, non è possibile acquistare, almeno agli stessi prezzi, direttamente sul sito ufficiale di Euronics.

Euronics: il volantino ha tantissime occasioni da non perdere

Che occasioni da Euronics, il nuovo volantino raccoglie prodotti sempre più economici, e li mette a disposizione di un crescente quantitativo di utenti sul territorio nazionale. I modelli in promozione nel volantino dell’azienda sono quasi tutti di fascia bassa, se non per Xiaomi 11T Pro, disponibile a 599 euro, oppure Honor 50 a soli 499 euro.

I restanti dispositivi sono in vendita a meno di 350 euro, e coinvolgono TCL 305, Galaxy A52s, Honor 50 Lite, TCL 30Se, Redmi 9C e Redmi Note 11s. Ogni prodotto elencato nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere perfettamente acquistabile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, poiché al momento attuale non sono disponibili gli stessi identici prezzi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti sul territorio. I dettagli, ed ogni singolo sconto, può essere visionato a questo link.