Il risparmio da Coop e Ipercoop raggiunge livelli praticamente mai visti prima, grazie alla recente campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una serie di riduzioni di prezzo decisamente importanti, applicate anche su modelli di altissimo livello.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole è da notare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in negozio, senza distinzioni di regioni o soci di appartenenza.

Coop e Ipercoop, che occasioni per tutti

All’interno dell’ultimo volantino si possono trovare incredibili smartphone a prezzi quasi concorrenziali, poiché tutti i modelli attualmente in vendita rientrano nei 200 euro di spesa finale, sebbene mantengano discrete prestazioni generali.

Più precisamente i dispositivi da acquistare subito sono Realme C11, Realme 8i, oppure sarà possibile optare per il brand Samsung, andando dritti su Galaxy A12 e Galaxy A52. Le condizioni a cui verranno effettivamente acquistati, non si allontanano troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che parliamo di prodotti completamente sbrandizzati, con alle spalle la garanzia di 24 mesi (che copre i difetti di fabbrica), e di conseguenza con aggiornamenti software decisamente più tempestivi.

Tutti i modelli sono acquistabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, poiché gli ordini non potranno in nessun modo essere effettuati tramite il sito ufficiale o altre location. Per godere di una visione d’insieme delle migliori riduzioni di prezzo, andate subito qui.