Le offerte che Carrefour ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti italiani, sono tra le migliori degli ultimi mesi, proprio perché raccolgono occasioni mai viste prima, condite con prezzi assolutamente da non credere.

Il volantino riparte da dove si era fermato le scorse settimane, ovvero dall’offrire al cliente la possibilità di accedere a prodotti di qualità, spendendo veramente pochissimo, a patto che comunque sia disposto a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, non sul sito ufficiale. Dovete sapere, infatti, che tutti gli sconti elencati sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente nei punti vendita, senza vincoli territoriali.

Carrefour: offerte a più non posso con alcune ottime occasioni

Ottime chance di risparmio vi attendono in questi giorni da Carrefour, data la presenza di un prodotto davvero interessante, ad un prezzo di soli 17,90 euro. In occasione della Festa del Papà, in programma come al solito il 19 marzo, l’azienda ha giustamente pensato di scontare un dispositivo ad una cifra talmente bassa, da essere invitante per i figli che vorranno fare un regalo “economico” al genitore.

Il modello in questione è uno smartwatch di ultima generazione, di un brand pressoché sconosciuto, ma comunque in grado di garantire le funzionalità di base, un display sufficientemente grande (a colori e touchscreen), nonché un’ergonomia più che soddisfacente. Il prezzo, come anticipato, è chiaramente il punto di forza, poiché sono necessari solamente 17,90 euro per il suo acquisto definitivo, cosa volere di più? i dettagli li trovate qui.