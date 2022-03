La stagione dei rincari sulle bollette per la luce e per il gas rappresenta un vero e proprio incubo per gli italiani. Anche a causa dello scenario bellico in Ucraina e della conseguente situazione geopolitica, i costi per le forniture energetiche sono destinati a salire ancora di più nel corso delle prossime settimane.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

Per quanto concerne le bollette per la luce, si segnalano rincari pari a 50% sui costi dello scorso anno. Ancora peggiore è lo scenario per il gas, con rincari che possono arrivare sino al 60% sullo scorso anno, data la provenienza russa di gran parte delle forniture in Italia.

In termini assoluti, i rincari per gli italiani possono raggiungere la quota dei 1000 euro. Il Governo nelle scorse settimane ha già messo a disposizione di tutti gli italiani un fondo dal valore di 5 miliardi di euro. Per le prossime settimane è inoltre previsto un ulteriore stanziamento, il cui intervallo oscilla tra i 7 ed i 10 miliardi di euro.

Gli italiani per raggiungere i risparmi mensili devono anche considerare una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica. In tal senso, utilizzare macchine di nuova generazione, evitare sovraccarichi di elettricità ed utilizzare fonti di energia rinnovabile porterà ad una riduzione dei costi in bolletta.

Un’ulteriore soluzione per risparmiare qualche euro sulle proprie bollette può essere l’azzeramento delle spese di gestione per l’invio dei pagamenti. Con le principali compagnie energetiche che prevedono le fatture telematiche, gli utenti possono risparmiare i costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.