Dopo diverse settimane di beta testing pubblico e sviluppatore, Apple ha annunciato oggi che iOS 15.4 e iPadOS 15.4 saranno disponibili per tutti gli utenti a partire dalla prossima settimana. In iOS 15.4 sono incluse nuove importanti funzionalità, la più significativa delle quali è la possibilità di sbloccare un iPhone utilizzando Face ID mentre si indossa una maschera.

iOS 15.4 include anche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Come risultato dell’aggiornamento, Apple afferma di essere stata in grado di distinguere i volti degli utenti nell’area intorno ai loro occhi e che queste informazioni potrebbero essere utilizzate per sbloccare il dispositivo anche mentre l’utente indossa una maschera. La funzione è disponibile solo su iPhone con un numero di modello 12 o successivo.

Apple si prepara a nuovi aggiornamenti software

La nuova funzionalità più importante di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 è Universal Control, una funzionalità che in precedenza non era disponibile. Universal Control è stato presentato per la prima volta al WWDC 2021 e, nonostante l’impegno di Apple di distribuire la funzionalità entro la fine del 2021, la società è stata costretta a posticipare la data di rilascio alla primavera del 2022. Universal Control consente agli utenti di utilizzare un unico mouse e tastiera su molti Mac e iPad, per un’esperienza utente più fluida.

Apple ha annunciato che macOS Monterey 12.3 verrà rilasciato la prossima settimana. Altri aggiornamenti e funzionalità inclusi in iOS e iPadOS 15.4 includono l’aggiunta di 37 nuovi emoji e la creazione per “Tap to Pay su iPhone“. Le modifiche includono anche miglioramenti agli AirTag, la possibilità di aggiungere domini personalizzati a iCloud Mail direttamente dal dispositivo e una serie di altre nuove funzionalità. Le note di rilascio per tutte le modifiche saranno rese disponibili ogni volta che saranno rese disponibili al pubblico la prossima settimana.