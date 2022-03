Amazon Prime Video amplierà la sua gamma di serie TV ispirati ai videogiochi portando una serie live-action di God of War.

Secondo Deadline, Prime Video è in trattative con PlayStation per adattare God of War come serie TV live-action. I creatori e i produttori esecutivi di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, nonché il produttore de La Ruota del Tempo Rafe Judkins, stanno tutti cercando di unirsi all’adattamento.

Se finalizzato, God of War si unirà a The Last of Us e Twisted Metal come le ultime esclusive PlayStation che diventeranno serie TV live-action. Senza contare alcuni degli altri giochi di punta adattati per il grande schermo come Uncharted e il prossimo film di Ghost of Tsushima.

Tuttavia, The Last of Us è diretto su HBO mentre Twisted Metal è Peacock.

Ma God of War non sarà l’unico adattamento di videogiochi di Amazon. Amazon Studios sta attualmente sviluppando una serie TV ispirata a Fallout, sostenuta dai creatori di Westworld.

La trama della serie TV e altre novita’

God of War è un’esclusiva PlayStation di lunga data, ma la serie probabilmente cercherà di sfruttare la popolarità della più recente incarnazione della serie dei Sony Santa Monica Studios.

La serie vede come protagonista Kratos, un ex spartano che dichiara guerra agli dei greci. Dopo la conclusione della trilogia originale, Kratos ha iniziato una nuova vita in Scandanavia dove incontra una nuova serie di divinità norrene.

God of War è stato acclamato dalla critica al lancio e uno dei riavvii di maggior successo di un franchise nella memoria recente. Un sequel God of War: Ragnarok sarà rilasciato entro la fine dell’anno sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Il sequel continuerà sia la saga norrena, sia apparentemente concluderà la storia di Kratos e suo figlio Atreus.

Amazon nel frattempo è impegnata in grandi adattamenti di genere e attualmente sta preparando una delle più grandi di sempre, una nuova serie basata sulle opere di J.R.R. Tolkein intitolato Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.