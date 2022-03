Transport Canada afferma che un aereo che trasportava due cittadini russi che è stato bloccato a Yellowknife la scorsa settimana perche’ ha infranto le restrizioni dello spazio aereo.

Dice che i due piloti dell’aereo e il russo che ha noleggiato l’aereo sono stati multati ciascuno di 3.000 dollari, mentre l’operatore aereo con sede a Ginevra è stato multato di 15.000.

Transport Canada ha affermato che l’aereo non è di proprietà o gestito dalla Russia, ma ha comunque infranto le normative aeronautiche canadesi.

Transport Canada ha immediatamente avviato un’indagine per determinare se si fossero verificate violazioni delle restrizioni dello spazio aereo.

“A seguito di questa indagine, è stato stabilito che l’aereo, sebbene non di proprietà o immatricolazione russa, aveva, in effetti, operato contrariamente alle restrizioni dello spazio aereo annunciate il 27 febbraio 2022“, ha affermato Transport Canada in una nota .

Non si conosce ancora l’identita’

Quel giorno il Canada ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei di proprietà o operati dalla Russia a causa dell’attacco russo all’Ucraina.

Transport Canada ha detto che l’aereo è stato autorizzato a lasciare Yellowknife, ma senza passeggeri.

“Il dipartimento non esiterà a intraprendere ulteriori azioni di contrasto qualora si dovessero riscontrare ulteriori incidenti di non conformità con i regolamenti e le restrizioni“, si legge nella nota.

L’aereo era in viaggio verso l’Alto Artico quando è stato bloccato il 1 marzo.

Quelli a bordo stavano progettando di intraprendere una spedizione via terra nel Nunavut in veicoli fuoristrada.

I due russi non sono stati identificati, ma il ministro dei trasporti del territorio, Diane Archie, ha detto all’assemblea legislativa che fanno parte di un progetto chiamato TransGlobal Car Expedition.

Il NWT il governo ha anche affermato di non sapere chi fosse a bordo dell’aereo fino a quando non è sceso a terra.

Questo rapporto di The Canadian Press è stato pubblicato per la prima volta il 7 marzo 2022.