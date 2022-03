L’aggiornamento Pixel Feature Drop include svariate novità tra cui un nuovo strumento che permette la condivisione diretta dei contenuti di YouTube Music su Snapchat e altre piattaforme.

La condivisione dei contenuti sui social è essenziale nel 2022 per un’applicazione, soprattutto se si occupa di musica in streaming. Spotify è un esempio perfetto. La possibilità di condividere album, playlist, podcast preferiti e tanto altro ancora è un punto di forza. App come Spotify supportano da tempo le condivisioni dirette su Snapchat e Instagram. Adesso anche YouTube Music sta finalmente facendo progressi su questo fronte. Sebbene le icone di Snapchat e Instagram siano tra le opzioni di condivisione dal 2020, solo di recente la funzione è stata integrata a 360 gradi.

YouTube Music: è finalmente possibile condividere contenuti su Snapchat

Come notato su Reddit (tramite 9to5Google), selezionando Snapchat dal menu per la condivisione su YouTube Music, si crea automaticamente una pagina con la copertina dell’album riprodotto, insieme ai collegamenti per aprire automaticamente il brano o l’album scelto. Se hai mai utilizzato Spotify per pubblicare le tue nuove uscite preferite della settimana, avrai familiarità con questa funzione.

Sfortunatamente, gli utenti di Instagram dovranno continuare ad aspettare, poiché non è ancora perfettamente funzionante in questo caso. Questa funzione sembra essere ampiamente disponibile nelle ultime versioni di YouTube Music ma non per tutti gli utenti. Altre app, come Spotify o Apple Music, così come altri servizi e piattaforme, offrono la condivisione dei contenuti sostanzialmente ovunque. Di conseguenza, per YouTube Music questo è un passo avanti ma è allo stesso tempo un passo indietro rispetto alla concorrenza.