YouTube Music sta vivendo il suo periodo di maggiore crescita nel contesto dei sistemi di condivisione ed ascolto musicale. Secondo recenti dati sul mercato della musica in streaming il tasso di crescita è altissimo nonostante l’enorme divario che ancora lo separa dalle concorrenti dirette del settore.

La piattaforma incalza su Spotify ed Apple Music confermando l’impegno di Google ad offire un servizio sempre migliore e gradevole sia dal punto di vista della UI che delle funzionalità. Il nuovo update offre nello specifico un focus specializzato su grafica e Radio Consigliate.

Youtube Music si aggiorna con le due novità del mese

Google ha immesso in test un nuovo algoritmo che analizza le preferenze di ascolto degli utenti consigliando nuove Radio di interesse. Chi fa parte dei tester sta provando le novità esprimendo soddisfazione per l’implementazione di uno strumento innovativo preciso e potente. I suggerimenti radio terranno conto di un singolo elemento per l’elaborazioen de risultato.

Premendo sulla copertina delle radio, riconoscibile per l’onda sonora sullo sfondo, l’ascolto non si avvia in automatico ma viene mostrata una playlist con i brani che compongono la radio raccomandata, ognuna con un centinaio di canzoni.

Intanto una novità grafica minore per quel che riguarda la schermata con cui si aggiunge un brano alle playlist che viene ora svecchiata. Una panoramica più dettagliata consentirà di integrare una determinata traccia con titoli e copertine oltre che info sul numero di brani già presenti e tasto Crea nuova playlist in basso che non occupa più un’intera riga ma una porzione ristretta sulla destra.