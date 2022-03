WhatsApp continua a introdurre nuove funzionalità per offrire il meglio agli utenti. Attualmente, l’azienda sta testando l’opzione di pausa/ripresa della registrazione vocale, uno strumento in-app per consentire l’accesso al supporto nelle chat, nuovi strumenti di disegno, L’introduzione per la prima volta di una “community” di gruppo e molte altri features.

In uno sviluppo recente, un noto tipster WhatsApp di nome WABetaInfo ha riferito che il messenger di proprietà di Meta sta lavorando a ulteriori miglioramenti con la nuova funzione “Community Home”.

La funzione WhatsApp Community Home è attualmente in fase di sviluppo e non è nemmeno disponibile per gli utenti beta. Secondo quanto riferito, verrà rilasciato in futuro per Android beta iOS beta tester prima, quindi per i normali utenti di WhatsApp.

Una funzione che potrebbe ritornare molto utile

Una comunità è uno spazio nell’applicazione che conterrà più gruppi. Questi gruppi possono essere vecchi, gruppi esistenti o nuovi gruppi creati appositamente per una comunità. Forse l’utente verrà invitato in una comunità tramite un link o un codice QR che sarà condiviso pubblicamente o privatamente dall’amministratore.

Con Community Home, gli utenti potranno anche gestire il gruppo tramite alcune opzioni sconosciute che aiuterebbero gli amministratori del gruppo a gestire meglio i loro gruppi WhatsApp.

Oltre alla nuova funzionalità, WhatsApp ha anche aggiunto il supporto per la localizzazione, una lingua afroasiatica e quella somalo, la lingua ufficiale della Somalia, Somaliland ed Etiopia, con l’aggiornamento beta 2.22.4.1 per l’app Android, l’app è arrivata ora a supportare più di 40 lingue.