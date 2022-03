WhatsApp: il nuovo aggiornamento introduce una funzione come Telegram

WhatsApp ha costruito il suo successo pian piano durante gli anni dimostrandosi la prima applicazione di messaggistica istantanea in tutto il mondo sia per gli utenti raccolti sia per quanto riguarda le novità introdotte all’interno della piattaforma stessa.

Più volte si è discusso di quale sarebbe stato il futuro dell’applicazione, la quale è stata poi acquisita da Facebook. L’obiettivo però sembrerebbe essere rimasto lo stesso fin da quel giorno: quello di aggiornare l’applicazione costantemente introducendo novità interessanti per il pubblico. Secondo quanto riportato ci sarebbero grandi soluzioni pronti ad arrivare nel prossimo periodo. WhatsApp infatti starebbe lavorando tantissimo per espandere le sue funzionalità, provando a battere sul tempo Telegram.

WhatsApp: sta per arrivare un nuovo aggiornamento molto interessante per l’intera community

Le ultime prove dell’arrivo di un nuovo aggiornamento sono arrivate mediante la classica e solita piattaforma che si occupa di anticipazioni in merito a WhatsApp, ovvero WABetaInfo.

Stando a quanto riportato, la nuova funzionalità dell’App introdurrà uno strumento capace di creare dei sondaggi all’interno dei gruppi. Sarà quindi così possibile evitare tantissime domande ma soprattutto messaggi inutili che potrebbero portare le chat di gruppo a diventare anche fastidiose.

Non ci sono informazioni al momento per quanto riguarda l’arrivo della nuova funzionalità, la quale potrebbe arrivare ben presto nella versione stabile dell’applicazione.

Nel frattempo bisogna però constatare una cosa molto semplice, ovvero che Telegram, pur essendo indietro dal punto di vista del pubblico e di chi scarica l’applicazione, detiene multe più funzionalità di WhatsApp che dunque sta cercando di adeguarsi in ogni modo.