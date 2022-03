Volkswagen ha annunciato che la sua prossima auto elettrica di punta, nome in codice Project Trinity, sarà costruita in una nuova fabbrica vicino alla città natale di VW, Wolfsburg, in Germania. La società sta investendo circa 2,1 miliardi di dollari per costruire la struttura vicino al suo stabilimento principale.

Costruire una nuova fabbrica è un progetto enorme e molto costoso, ma la Volkswagen ha spiegato che questa scelta ha un senso ben preciso. I dirigenti hanno esaminato una serie di opzioni diverse, inclusa la produzione della “Trinity” nello storico stabilimento di Wolfsburg, ma seguire quella strada avrebbe richiesto l’interruzione della produzione dei modelli attualmente costruiti lì, come la Tiguan e la Golf.

Inoltre, il processo di produzione della Trinity sembra essere drasticamente diverso da quello della Golf; Volkswagen spera di costruire l’auto in circa 10 ore, che è un lasso di tempo relativamente breve, offrendo meno varianti, utilizzando meno componenti e incorporando un alto livello di automazione sulla catena di montaggio.

I dettagli sul progetto Trinity stanno cominciando a trapelare. L’auto sembra avere un tetto simile ad una fastback, sebbene non possiamo dire se la sua altezza da terra è più vicina a quella di una berlina o di un crossover. Sarà interamente elettrico, offrirà un’autonomia massima di circa 434 miglia e sarà costruita su una nuova piattaforma denominata Scalable Systems Platform (SSP). Volkswagen prevede che i suoi vari marchi costruiranno oltre 40 milioni di auto su questa architettura.

Un nuovo sistema operativo

Il software svolgerà un ruolo importante nel dare forma a Trinity. La piattaforma sarà compatibile con la tecnologia di guida autonoma di livello 4, il che significa un sistema che consente a un’auto di guidarsi da sola e gli acquirenti avranno la possibilità di attivare e disattivare alcune funzionalità secondo le necessità.

“Le auto avranno praticamente tutto a bordo e i clienti potranno attivare le funzioni desiderate su richiesta in qualsiasi momento tramite l’ecosistema digitale nell’auto”, ha spiegato la società. Questo modello di business consentirà alla Volkswagen di continuare a guadagnare per tutto il ciclo di vita dell’auto.

Volkswagen prevede di iniziare a costruire la nuova fabbrica nella primavera del 2023. Le prime auto dovrebbero uscire dalla catena di montaggio nel 2026.