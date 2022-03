L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta a meno di 5 euro al mese, destinata ad alcune regioni italiane. L’offerta in questione è attivabile in determinati punti vendita.

Per attivare questa nuova offerta local, disponibile fino a nuova comunicazione, i nuovi clienti Very Mobile devono richiedere la portabilità del numero provenendo da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: offerta da 4.99 euro al mese solo per alcune regioni

Nel dettaglio, Very 4,99 BTL prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati fino in 4G. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, i minuti e gli SMS illimitati sono validi senza costi aggiuntivi, mentre per il quantitativo di traffico dati è previsto un tetto mensile pari a 3,3 Giga, valido per la prima metà del 2022.

Se il cliente supera questo limite, l’operatore applica il prezzo a consumo di 0,305 centesimi di euro per ogni Megabyte, con tariffazione al Kilobyte. Il prezzo previsto da questa offerta tariffaria, pari come già detto a 4,99 euro al mese, viene addebitato direttamente sul credito residuo.

In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’offerta viene sospesa finché non si effettuerà una ricarica sufficiente a coprire il costo mensile. Come già anticipato precedentemente, Very 4,99 BTL è attivabile esclusivamente nei punti vendita fisici aderenti e solo nelle regioni indicate, in edizione limitata. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.