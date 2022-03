Per utilizzare WhatsApp, normalmente è necessario una carta SIM per la connessione sul dispositivo affinché l’app funzioni. A differenza di uno smartphone, è più complicato installare WhatsApp su un tablet perché non c’è un numero di telefono.

Per fortuna, ecco un modo per aggirare la mancanza di una scheda SIM e installare WhatsApp su un tablet proprio come faresti sul tuo smartphone.

Usa WhatsApp Web per installare WhatsApp su un tablet

WhatsApp Web è un client Web gratuito che ti consente di eseguire il mirroring dell’esperienza WhatsApp del tuo telefono da qualsiasi browser web e di accedere ai tuoi messaggi dal tuo tablet o altro dispositivo.

Con pochi semplici passaggi, puoi installare WhatsApp sul tuo tablet e i tuoi messaggi appariranno immediatamente lì, indipendentemente dal dispositivo che utilizzi e indipendentemente dalla tua posizione attuale. WhatsApp Web funge da estensione del tuo smartphone, il che significa che puoi inviare foto, video, file audio e documenti.

Puoi anche rispondere a tutti i tuoi messaggi su WhatsApp Web. Inoltre, puoi vedere tutto quello che sta succedendo senza dover estrarre lo smartphone dalla borsa o dalla tasca.

Tuttavia, WhatsApp Web inizialmente si basa sulla connessione del tuo smartphone. Dopo aver autenticato la connessione tramite un codice QR univoco, tutti i tuoi messaggi appariranno istantaneamente esattamente come sul tuo smartphone. Quando ti disconnetti da WhatsApp sul tuo smartphone, si interrompe contemporaneamente la connessione su WhatsApp Web.

Funzioni e vantaggi

Per utilizzarlo sul tuo tablet, apri il browser Google Chrome e poi tocca i tre puntini in alto a destra dello schermo per aprire il Menu.

Seleziona la casella sito desktop per convertire la schermata corrente nella versione desktop.

Digita web.whatsapp.com per aprire WhatsApp Web. Puoi anche digitare WhatsApp nella barra degli indirizzi, toccare il pulsante di ricerca, quindi fare clic su WhatsApp Web.

Avvia WhatsApp sul tuo smartphone e vai su Impostazioni, quindi clicca su WhatsApp Web.

Posiziona la fotocamera del tuo smartphone in modo che sia allineato con il codice QR visualizzato su WhatsApp Web sul tuo tablet. Il tuo smartphone eseguirà la scansione del codice QR e vedrai apparire istantaneamente l’interfaccia di WhatsApp sul tablet con tutte le tue chat.

Nota: lo svantaggio principale dell’utilizzo di WhatsApp Web per eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone sul tablet è che l’app si basa sulla connessione allo smartphone per gli ultimi aggiornamenti della chat.