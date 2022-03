I clienti appartenenti alle banche Unicredit e BNL non possono avere un momento di pace. Anche in queste ultime settimane il timore di esporsi a nuovi tentativi di attacco ai conti correnti è alto a causa delle truffe. Spesso arrivano in maniera del tutto inaspettata tramite un complesso giro di mail ed SMS che nulla hanno a che vedere con la banca.

Unicredit e BNL interessanti per gli hacker: truffe via mail ed SMS

La frode continua per mezzo del famigerato ed ormai conosciutissimo metodo del phishing. I clienti abboccano inconsapevolmente ai messaggi che giungono minacciosi alle proprie mailbox. Ingenti accrediti o richieste di reimmissione delle credenziali per aggiornamento server sono utili per eviscerare importanti dati personali, in mancanza dei quali la truffa non può avvenire.

I malintenzionati catturano l’attenzione dei clienit indirizzando gli stessi ad un sito web compromesso dove password, numeri di conti ed IBAN vengono salvati ed usati allo scopo di perpetrare l’insano proposito. Basta un click sul file allegato per andare in contro ad un furto certo.

In questo modo gli hacker entrano in possesso di info fondamentali generando identità fasulle ed inoltrando richiesto di bonifico verso altri conti non verificabili. Il pericolo più grande si configura con il furto di credenziali. In taluni casi, così come già avvenuto per gli utenti Intesa Sanpaolo soggetti a questa truffa si attua lo svuota conto che richiede la denuncia alle autorità competenti ed il blocco di carte e conti intestati dal legittimo proprietrio.

Per evitare situazioni simili occorre non dare adito a quanto inviato via email e contattare la banca al fine di ottenere ulteriori istruzioni. La diffidenza è la migliore arma.