Truffa Unicredit: non aprite quel messaggio, è una frode svuota conto!

Hey voi! Pensavate di poter stare tranquilli almeno dal punto di vista delle banche e dei conti eh? E invece no, perché anche qui vi è una vera e propria guerra tra prede e truffatori. In rete sta girando l’ennesimo caso di frode che ha l’obiettivo di svuotare i conti delle vittime in un solo click. Come è possibile? Molto semplice. Basterà aprire un messaggio apparentemente affidabile, dopodiché si accederà al link allegato rilasciando i propri dati, e il gioco è fatto! Per fortuna però ci si può difendere dalla truffa Unicredit. Scopriamo insieme come!

Truffa Unicredit: gli accorgimenti per non incappare nella frode

Quando vi arriva un messaggio o una mail, ciò che dovete fare in primis è controllare:

mittente

errori : tutto ciò che è fake contiene errori di punteggiatura o ortografia

: tutto ciò che è fake contiene errori di punteggiatura o ortografia sede sociale : verificate sempre la sede sociale reale sul sito ufficiale

: verificate sempre la sede sociale reale sul sito ufficiale tono di urgenza e minaccia : ignorate il tono minaccioso utilizzato dal truffatore per fare pressing

: ignorate il tono minaccioso utilizzato dal truffatore per fare pressing link : nei messaggi truffaldini in genere vengono allegati dei link che riportano a pagine o applicazioni esterne. NON APRITELI MAI.

: nei messaggi truffaldini in genere vengono allegati dei link che riportano a pagine o applicazioni esterne. NON APRITELI MAI. pagina web: fate questo controllo. Per sapere se un sito è affidabile, bisogna guardare l’indirizzo della pagina. Questo deve iniziare sempre con https:// e non con http:// (la s in pratica dà garanzia di sicurezza di un sito). Nella pagina deve anche essere presente l’icona con il lucchetto, la quale certifica la veridicità del sito.

Il messaggio

Questo è il messaggio da cui girare alla larga:

“Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT