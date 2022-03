Gli smartphone, e tanti altri prodotti interessanti, possono essere acquistati con uno sconto del 50% da Trony, grazie ad una campagna promozionale assolutamente pronta a far risparmiare i singoli utenti che sono ancora alla ricerca della perfetta occasione per spendere pochissimo.

Il volantino non ammette assolutamente repliche, ed apre le porte dei negozi ad ogni singolo utente in Italia, con prezzi bassi e risparmiosi. Gli acquisti, come sempre del resto quando parliamo di Trony, possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale, senza però differenze territoriali di sorta. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e potranno essere pagati a Tasso Zero, a patto che vengano superati i 199 euro di spesa effettivi.

Trony: sconti del 50% su tutto

Per festeggiare i 25 anni di attività, Trony sta continuando a proporre una campagna promozionale davvero incredibile, permettendo a tutti gli utenti di ricevere uno sconto fisso, pari al 50% del valore di listino del meno caro di una coppia di prodotti.

L’idea già l’avevamo apprezzata in passato, e vista di recente anche da Euronics; il cliente può recarsi in un qualsiasi negozio, aggiungere al carrello due prodotti il cui prezzo sia differente di almeno 5 euro, e poi recarsi in cassa. A questo punto gli addetti provvederanno a scontare del 50% il meno caro, applicando la riduzione immediatamente sul medesimo scontrino, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo effettivamente raggiunte.

Se volete approfondire il volantino Trony, sappiate che dovete collegarvi subito qui.