TIM rilancia anche in questo mese di marzo la sua ricca offerta per la streaming tv. Il provider italiano, nel corso di queste settimane, ha dimostrato di essere leader nel settore dell’intrattenimento, grazie alla sua piattaforma TIMvision. I clienti che attivano un piano di visione per TIMvision potranno accedere a numerosi contenuti tra film e serie tv, sia in produzione nazionale che internazionale.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

Gli abbonati che optano per TIMvision avranno accesso anche a contenuti aggiuntivi. Ad esempio, gli utenti potranno avere a costo zero un account di DAZN. In nome di questa vantaggiosa partnership, gli abbonati del gestore italiano potranno accedere alla piattaforma streaming per calcio e sport con la visione in esclusiva di tutte le partite della Serie A.

Oltre alla Serie A, i clienti di TIM potranno anche gustarsi tutte le emozioni e le partite della Champions League. Oltre alla già citata partnership di DAZN, TIM può vantare anche una partnership con Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+. Proprio in questo servizio streaming sono incluse tutte le partite della massima competizione europea.

Gli abbonati che hanno un ticket con TIMvision dovranno pagare soltanto 29,99 euro ogni trenta giorni. Per gli utenti è inoltre incluso anche il TIMvision Box completamente a costo zero.

Le sorprese per il mese di marzo non si fermano qui. Sempre gli abbonati di TIMvision, infatti, potranno anche accedere a tutti i contenuti di Netflix, tra film e serie tv, con accesso illimitato alla galleria streaming. Il servizio è incluso nel prezzo di 29,99 euro.