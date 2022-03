Arriva la decisione definitiva, TikTok abbandona la Russia sospendendo il servizio.

Tante aziende hanno intrapreso simili azioni, come ritorsione per le azioni di Mosca in Ucraina, ed ora anche il numero uno dei social si aggiunge alla lista.

TikTok ha da poco comunicato di aver deciso di interrompere le sue attività in Russia.

La motivazione però non riguarderebbe la guerra Ucraina, ma l’inasprimento delle leggi contro la diffusione di Fake News.

I timori del colosso riguarderebbero quindi i video postati dagli utenti, in particolare riguardanti i racconti sugli avvenimenti della battaglia in corso.

Mosca potrebbe ritenere alcuni video non adeguatamente controllati, o reputarli come contenitori di notizie false o fuorvianti.

Tuttavia un controllo capillare è alquanto irreale e impossibile. Sarebbe inoltre limitata anche la libertà di espressione sul punto di vista personale relativo alla guerra, e ai vari episodi che si susseguono quotidianamente.

La nuova legge, nello specifico, prevede fino a 15 anni di carcere per la diffusione di Fake News.

L’azienda ha quindi spiegato di aver bloccato il caricamento di nuovi contenuti e le dirette live, in attesa di studiare meglio tutti gli aspetti legali del nuovo regolamento.

Ha inoltre affermato, che la sicurezza del suo personale e dei suoi utenti rimane sempre l’obiettivo primario.

TikTok si accoda a Facebook e Twitter

Non solo TikTok, anche Facebook e Twitter hanno cessato le attività su tutto il territorio Russo.

A contrario di quanto ci si possa aspettare qui non sono state le aziende a tagliare il servizio, ma bensì Mosca che ha deciso di bandirle.

L’accusa nei loro confronti è di non aver dato equità, tra i media, sulle piattaforme social e di aver discriminato i notiziari Russi.

Anche in Italia sono state intraprese delle azioni contro i media del Cremlino, infatti le applicazioni di Russia Today e Sputnik sono sparite dal Play Store Android e dallo Store di Apple.