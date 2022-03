L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Casa Web fino al 16 aprile 2022. Il prezzo dell’offerta è di soli 20.90 euro al mese.

L’offerta sarebbe dovuta rimanere disponibile fino al 2 Marzo 2022. Adesso, salvo ulteriori cambiamenti, i clienti interessati hanno più di un mese di tempo aggiuntivo per richiedere l’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga la Casa Web fino al 16 aprile 2022

PosteMobile Casa Web prevede connessione illimitata, erogata su rete radiomobile e valida esclusivamente su territorio nazionale. Il servizio viene erogato tramite una SIM dati dedicata, già inserita all’interno del modem Wi-Fi fornito dall’operatore. Con la SIM in questione, il cliente non può inviare SMS né usufruire di traffico voce o traffico dati in roaming. Il modem può essere invece utilizzato con i teleallarmi che sfruttano internet, ma solo dopo una verifica della compatibilità.

La consegna avviene in circa 4 giorni lavorativi, successivi rispetto alla ricezione della mail di conferma. Inoltre, come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, il cliente può verificare lo stato della spedizione tramite il sito web del corriere SDA, inserendo il numero della lettera di vettura ricevuto via SMS. Il modem viene ceduto in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto.

Con l’offerta Casa Web, il canone mensile di 20,90 euro viene fatturato a intervalli bimestrali e può essere addebitato su conto corrente o su bollettino postale. Inoltre, è prevista anche un’imposta di bollo pari a 16 euro, rateizzata in 8 fatture con addebito di 2 euro ciascuna. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.