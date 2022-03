Patentino Droni: ora è possibile ottenerlo gratuitamente, ecco come

Dal 20 gennaio è stata sospesa la possibilità di effettuare il test online ENAC per il conseguimento dell’attestato pilota droni categorie A1 e A3. Il motivo? L’adeguamento del sito al regolamento d’esecuzione 2019/947. Dopo un mese e poco più, la situazione è cambiata o è rimasta la stessa?

Sul sito ufficiale si legge: “A seguito di indicazioni pervenute dalla European Union Aviation Safety Agency – EASA il servizio per il rilascio dell’attestato di Pilota APR (operazioni non critiche) viene temporaneamente interrotto per consentire recepimenti normativi al fine di garantire il riconoscimento europeo. Per ulteriori indicazioni ed aggiornamenti invitiamo l’utenza a seguire le comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale www.enac.gov.it e nella sezione serviziweb.enac.gov.it”. Morale della favola: stiamo ancora attendendo che il sito torni funzionante.

Patentino droni: come ottenerlo gratuitamente

Nell’attesa che questo riprenda la sua normale attività, vi consigliamo però di approfittarne conseguendo il patentino droni categorie A1-A3 in un altro stato membro EU e per giunta IN MANIERA DEL TUTTO GRATUITA. Ad un patto però, è fondamentale conoscere la lingua inglese. Mentre in Italia anche l’aria è a pagamento, in Germania, Spagna, Lussemburgo, Romania il patentino non si paga! Ma come si fa?

Prendiamo in esame il migliore sito per la preparazione e il conseguimento online, nonché DAC – Ente per l’Aviazione Civile Lussemburgo.

Innanzitutto, cliccate sul link qui sopra. Dopodiché dovrete andare su “Drone Section“, posto nella prima riga di testo:

A questo punto premete sulla figura corrispondente a “Training“:

Da qui si aprirà una pagina (la seguente). Cliccate sul link “UAS Open A1/A3″ posto a sinistra:

Si aprirà una nuova finestra in cui inserire informazioni richieste (email, password, etc.). Da questo momento avverrà la registrazione al sito DAC e con i passi successivi si potrà accedere al training e ai test per il conseguimento del patentino pilota droni categoria A1-A3.

Iscrizione al corso

Una volta registrati, riceverete una email di conferma con il login per accedere al portale di Eurontrol. Qui troverete la voce “Remote Pilote Certificate“: cliccateci e proseguite su “Register for A1+A3“.

Fatto ciò, si aprirà una nuova pagina con il corso in oggetto già selezionato. Non dovrete fare altro che cliccare sul bottone “Next“. Il tutto condurrà alla validazione della vs. richiesta con la comparsa della seguente schermata:

Importante: i test possono essere ripetuti, in caso di esito negativo, senza alcun limite.