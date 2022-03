Netflix ha interrotto la produzione di una delle sue serie di realtà più popolari nel bel mezzo delle riprese della sua settima stagione.

Come riportato da TV Insider, Netflix ha interrotto la produzione di Nailed it! sulla scia degli scioperi sindacali. Si dice che la troupe sia uscita dal set la scorsa settimana nel tentativo di assicurarsi un contratto con The International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE). Il gruppo sindacale avrebbe cercato di ottenere un accordo con Magical Elves, la società di produzione dietro Nailed it!.

Secondo quanto riferito, una fonte sindacale ha detto a Deadline che “Preferirebbero chiudere piuttosto che firmare un contratto sindacale.”

Nailed It! è una serie organizzata da Nicole Byer in cui i pasticceri dilettanti vengono sfidati a creare torte e dessert intricati nel tentativo di vincere un premio in denaro. Lo spettacolo è stato un grande successo per Netflix. Ad oggi,ha funzionato per sei stagioni, più due stagioni a tema natalizio, ed è stato nominata per diversi Primetime Emmy Awards.

Il problema non sembra risolvibile presto

Ma non tutte le speranze sono perse per i numerosi fan dello show: prima della chiusura della produzione, quattro episodi di Nailed it! Halloween avevano terminato le riprese. Deadline riporta che Netflix prevede ancora di rilasciare questi episodi entro la fine dell’anno.

Tuttavia, il futuro di Nailed it! ora sembra più precario. Netflix potrebbe cercare di far rivivere lo spettacolo in un secondo momento, ma ciò potrebbe causare gravi contraccolpi da parte dei lavoratori del settore. C’è la possibilità che i quattro episodi di Nailed it! Halloween arriveranno più tardi insieme all’intera serie.

Se è vero che dietro l’interruzione delle riprese c’è una disputa sindacale, è un vero peccato che non sia stato raggiunto un accordo, perché ora perdono tutti, compresi gli spettatori e soprattutto la troupe dello spettacolo.