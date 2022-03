Il blog ufficiale del vettore Infinity cita le nuove produzioni in arrivo a marzo per i piccoli schermi domestici. Le novità sono state inserite in elenco per il mese di marzo 2022. Tra i Film in uscita e le Serie TV già annunciate troveremo un focus dedicato su The Suicide squad – Missione suicida“, “Dune” e “Frammenti dal passato – Reminiscence” oltre a grandi titoli del calibro di “Il testimone invisibile“, “Tuttapposto” e “Lady Bird” per la categoria film. Per il momento nessuna nov aagigunta per quel che riguarda le serie televisive. Vediamo cosa di riserverà l’aggiornamento del catalogo.

Infinity: ecco l’elenco dei nuovi contenuti

Iniziamo con le serie Premiere che includono i seguenti contenuti alle date di uscita sotto indicate:

Dal 4 al 10 marzo: The Suicide squad – Missione suicida

Dall’11 al 17 marzo: Me contro te Il film – Il mistero della scuola incantata

Dal 18 al 24 marzo: Frammenti dal passato – Reminiscence

Dal 25 al 31 marzo: Dune

Come già anticipato non mancheranno anche i Film Inifnity+ che contano la presenza di nomi celebri del panorama cinematografico. Ecco cosa arriva:

1 marzo: Una poltrona per due

2 marzo: Witness – Il testimone

3 marzo: Pedro: Galletto coraggioso

4 marzo: Tuttapposto

5 marzo: Prendimi

7 marzo: Vita da gatto

8 marzo: Autospy

9 marzo: The divergent series: Allegiant

15 marzo: Blu Profondo 3

16 marzo: Cani e gatti 3: zampe unite

18 marzo: Il testimone invisibile

18 marzo: Se mi vuoi bene

19 marzo: Il filo nascosto

19 marzo: Lady Bird

22 marzo: Florence

23 marzo: Aquaman

31 marzo: Race: il colore della vittoria

Cogliamo inoltre l’occasione per rifrescarci la memoria sulle serie TV giunge in esclusiva a Febbraio con All American e Superstore rispettivamente alle stagioni 3 e 6. Questo mese, purtroppo, niente nuove serie Infinity.