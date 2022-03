Iliad ha rilanciato la sua proposta nel mercato della telefonia in Italia, con il lancio della sua prima tariffa per la Fibra ottica. Gli abbonati che attivano un piano di abbonamento con il gestore francese potranno ora attivare anche le reti per la telefonia fissa.

La promozione più vantaggiosa del gestore francese, sotto questo punto di vista, resta la Iliad Box. I clienti potranno attivare un ticket che prevede consumi infiniti per le telefonate ed anche connessione internet illimitata. Il prezzo previsto per gli abbonati in questo caso è pari a 23,99 euro al mese.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

La promozione che Iliad ha riservato ai clienti nel settore della telefonia fissa si completa con la promozione prevista per la telefonia mobile. I clienti in questo senso potranno ancora scegliere la Giga 120.

I clienti che optano per la Giga 120 avranno sempre a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un ticket con 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni, cui devono essere aggiunti anche 10 euro una tantum per l’attivazione della rete.

Gli abbonati che scelgono questa tariffa devono necessariamente effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. I clienti che optano per la Giga 120 avranno anche un’ulteriore vantaggio: il prezzo per la rete di Fibra ottica sarà infatti di 15,99 euro al mese.