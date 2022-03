La decima funzionalità Pixel di Google è disponibile oggi e include numerosi nuovi miglioramenti, inclusa la possibilità di digitare per parlare durante le telefonate. Gli aggiornamenti sono ora disponibili per i dispositivi Pixel 3a tramite Pixel 5a 5G, con i dispositivi Pixel 6 e Pixel 6 Pro che li riceveranno entro la fine del mese.

Secondo Google, la novità più significativa è rivolta alle persone che non sono in grado o preferiscono non parlare al telefono. Durante una chiamata, ora puoi visualizzare i sottotitoli di ciò che l’altra persona in linea sta dicendo e fornire una risposta che verrà letta ad alta voce dall’altra parte. Potrai comporre un messaggio personalizzato o selezionare una risposta già scritta. L’ultima versione si basa sulla tecnologia dei sottotitoli in tempo reale di Google, che aggiunge automaticamente i sottotitoli alla voce sul tuo dispositivo.

Google Pixel si arricchisce di queste funzionalità

L’aggiornamento Pixel include anche una modalità di fotografia notturna per Snapchat chiamata “Night Sight”. La nuova modalità ha lo scopo di semplificare la ripresa di immagini e video nitidi in condizioni di scarsa illuminazione senza la necessità di un flash. Google ha anche affermato che le funzionalità Direct My Call e Wait Times precedentemente solo per Pixel 6 saranno ora disponibili sui telefoni Pixel 3a e successivi.

Quando si compone un’attività, la funzione Direct My Call ti assiste nella navigazione di strutture telefoniche difficili. Invece di ascoltare e ricordare le numerose alternative offerte (ad es. “Premi 1 per orari e posizioni”), l’Assistente Google traduce per te le comunicazioni automatizzate. La funzione Tempi di attesa, invece, indica il tempo stimato necessario per raggiungere una persona attiva quando si compone un numero verde.

Le funzionalità di co-watching e condivisione dal vivo di Google Duo, che hanno debuttato sul Galaxy S22 il mese scorso, sono ora disponibili sui dispositivi Pixel. Le nuove funzionalità sono progettate per semplificare le chat video con amici e familiari, oltre a consentire agli utenti di organizzare feste di visualizzazione di YouTube e condividere app.

La modalità interprete di Google, progettata per tradurre le discussioni faccia a faccia, ora supporta anche spagnolo, italiano e francese. Google ha anche rivelato che la sua app Recorder sui dispositivi Pixel 6 e Pixel 6 Pro può ora trascrivere in italiano e spagnolo.