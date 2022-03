Secondo Google, l’ultimo aggiornamento di Chrome, la versione M99, sta battendo record sul benchmark web Speedometer di Apple ed è più veloce e reattivo su Mac rispetto a Safari. Un post sul blog di Chromium spiega in che modo la velocità di Chrome è migliorata nell’ultimo anno circa durante la creazione di JavaScript e il rendering di grafica.

Secondo Google, tutto ciò si aggiunge al fatto che il browser di Google è il più veloce sui Mac M1, misurando circa il 7% in più rispetto a Safari. Secondo il post sul blog, Chrome M99 ha anche stabilito un record di velocità con un punteggio di 300 su un benchmark creato dal team WebKit di Apple. Il benchmark Speedometer ha lo scopo di simulare com’è utilizzare un’app Web in esecuzione su varie tecnologie per determinare la reattività dell’esperienza.

Google continua a migliorare il suo browser

Su hardware di fascia bassa, la disparità di prestazioni tra Chrome e Safari può essere ancora più pronunciata. Quando si tratta della normale navigazione sul Web, le prestazioni sono fondamentali: non devi aspettare quando utilizzi un’app Web. Sebbene Chrome non sia totalmente responsabile dell’utilizzo elevato della RAM, ha la reputazione di consumare molto memoria.

Probabilmente, però, quasi nessuno seleziona il browser da utilizzare secondo i benchmark. Utilizzando sia Chrome che Safari non noterai variazioni di velocità così notevoli, ma potresti riscontrare un consumo elevato della batteria se utilizzi il browser di Google su un MacBook Air M1. D’altra parte, se sei completamente soddisfatto della funzionalità di Chrome e non sembra rallentare il tuo computer, puoi continuare ad utilizzarlo e persino vantarti dei suoi punteggi di benchmark elevati.