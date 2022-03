Euronics non sa più come fare per cercare di convincere il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, ha infatti deciso di includere all’interno dell’ultima campagna promozionale, un buonissimo quantitativo di sconti speciali e di prezzi sempre più bassi.

L’idea alla base di ogni volantino di Euronics è sempre la stessa, cercare di avvicinarsi al più alto numero possibile di clienti, a patto che questi siano disposti a recarsi in negozio, ed anche sottostare a piccole differenze di socio in socio. Indipendentemente da ciò, la campagna promozionale propone anche la possibilità di approfittare di rateizzazione senza interessi, mentre tutti i prodotti sono distribuiti gratis con garanzia di 24 mesi.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid, potrete scoprire i codici sconto Amazon ed un lungo elenco di offerte.

Euronics: tutti i nuovi sconti da non perdere di vista

Con “Rottama e Rinnova“, Euronics ha offerto ai consumatori la possibilità di godere di sconti interessanti, proponendo in cambio la rottamazione di un vecchio prodotto (o di scorsa generazione), affiancando però la suddetta campagna, ad una serie di sconti ugualmente da non perdere di vista.

Come al solito i modelli in promozione sono davvero tantissimi e vanno a toccare Honor 50 Lite a 249 euro, Honor 50 a 499 euro, Galaxy A52s a 329 euro, TCL 305 a 109 euro, TCL 30se a 179 euro, Xiaomi 11T Pro a 599 euro, Redmi Note 11S a 299 euro, ma anche Redmi 9C e molti altri modelli di fascia veramente bassa. Tutti i prodotti li potete per comodità sfogliare direttamente nelle pagine che trovate a questo indirizzo.