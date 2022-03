Un nuovo elenco di promozioni molto interessanti convince gli utenti di Esselunga a recarsi direttamente in negozio, nell’ottica di cercare di acquistare prodotti di ultima generazione, a prezzi complessivamente accessibili ed abbordabili.

La spesa è veramente ridotta ai minimi termini, data sopratutto la presenza di ottime qualità generali, anche legate ad esempio agli smartphone di ultima generazione. Il volantino presenta le solite condizioni, ovvero è stato attivato in esclusiva nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Per i codici sconto Amazon, non perdetevi assolutamente il nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate in esclusiva qui.

Esselunga: che occasioni assurde per tutti gli utenti

Grazie al SottoCosto lanciato da Esselunga, che ricordiamo essere disponibile fino al 12 marzo 2022, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un prodotto dall’elevato interesse commerciale, ma con scorte estremamente limitate (sono solamente 1000 pezzi su tutto il territorio nazionale).

Stiamo parlando di Samsung Galaxy S20 FE, o meglio definita Fan Edition, una versione lanciata nel corso del 2021, con le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20 originario, ma con l’aggiunta del processore Qualcom Snapdragon. Il suo prezzo finale di vendita, pari a soli 359,28 euro, rappresenta indubbiamente un punto saldissimo a cui affidarsi per cercare di avere il massimo con il minimo sforzo, date le prestazioni ancora decisamente interessanti.

Da non dimenticare che la variante proposta presenta 128GB di memoria interna, ed è completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente da Samsung, e generalmente sono più tempestivi. Approfondite il volantino, premendo questo link.