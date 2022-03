Toshiba ha affermato che è improbabile che le difficoltà di fornitura di componenti elettronici si riducano per un altro anno, considerando anche l’invasione russa dell’Ucraina che non sembra voler cessare a breve.

“La carenza di materiali non è affatto cambiata”, ha detto in un’intervista Hiroyuki Sato, il capo dell’unità dispositivi di Toshiba. “Prevediamo che l’attuale offerta limitata durerà fino a marzo del prossimo anno” al più presto.

L’Ucraina è un importante fornitore di gas rari purificati come neon e krypton, entrambi essenziali per la produzione di semiconduttori. Rappresenta quasi il 70% della capacità mondiale di gas al neon, secondo i dati TrendForce. Sebbene alcuni produttori di chip abbiano minimizzato l’impatto dell’interruzione della guerra, secondo Sato è “chiaramente non positivo”.

La divisione dispositivi di Toshiba produce componenti per computer necessari, come i chip di regolazione della potenza. La società ha emesso un avviso di fornitura a settembre e Sato ha affermato che la situazione e le prospettive non sono migliorate da allora.

Una catena di approvvigionamento che eviti l’Ucraina

“È passato un anno da quando i prezzi di vari fattori di produzione hanno iniziato a salire e non possiamo ancora prevedere quando questa tendenza si invertirà“, ha affermato. “Dovevamo, e dovremo, chiedere ai nostri clienti di condividere l’onere perché nessuna singola azienda può più assorbire l’intero impatto“.

Sharp Corp. ha dichiarato il mese scorso che sta monitorando da vicino i costi prima di decidere i prezzi per i suoi nuovi prodotti elettronici, mentre IO Data Device Inc., che l’anno scorso ha aumentato i prezzi sui suoi monitor LCD, ha affermato che presto farà lo stesso con i suoi prodotti di archiviazione collegati alla rete.

Toshiba prevede di anticipare gli investimenti per espandere la sua produzione di semiconduttori all’anno fiscale 2022 dalla prima metà dell’anno fiscale 2023. Ma questo da solo non sarà sufficiente per superare completamente la carenza di chip e la società potrebbe aumentare ulteriormente il ritmo di spesa in conto capitale se necessario, ha affermato Sato.

L’azienda con sede a Tokyo ha attraversato un anno turbolento. Propone di dividersi in due società per sbloccare valore, un piano che è stato criticato dagli investitori attivisti. Sato ha affermato che la mossa renderebbe la sua unità aziendale più agile e meno dipendente dalle approvazioni dai livelli più alti della catena.