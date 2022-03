Gli smartphone sono da sempre la categoria di prodotti più amata e richiesta dagli utenti italiani, proprio perché rappresentano il dispositivo più utilizzato quotidianamente. coop e ipercoop cercano di catturare l’attenzione di tutti noi, con una campagna promozionale unica e ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

L’unica cosa da sapere a riguardo, è legata alla disponibilità esclusiva degli sconti nei punti vendita fisici; non scordatevi, infatti, che gli acquisti non potranno essere effettuati da altre parti che non siano i negozi sparsi per il territorio (almeno sfruttando i medesimi prezzi). I prodotti, sono comunque distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella splendida variante completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop sono fuori di testa con questi sconti

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di acquistare smartphone di fascia medio-bassa, pagandoli ancora meno di quanto effettivamente si sarebbe mai pensato. I modelli attualmente in vendita nel volantino rispecchiano chiaramente quelle che sono le aspettative, infatti parliamo di galaxy A12, Galaxy A52, Realme 8i o anche di Realme C11, tutti disponibili addirittura a meno di 200 euro.

Le condizioni di vendita sono pressoché inalterate rispetto a quanto visto in passato, ciò sta a significare che i modelli descritti vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono tutti completamente no brand (ovvero con aggiornamenti decisamente più rapidi). Gli acquisti, come anticipato del resto, potranno essere completati in esclusiva nei singoli negozi fisici, non sul sito ufficiale. Per i dettagli collegatevi qui.