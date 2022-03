Nei vari negozi Bennet sparsi per la penisola italiana, sono disponibili innumerevoli sconti interessanti, pensati più che altro per avvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti veramente molto recenti, anche di fascia alta, senza mai obbligarli a spendere cifre troppo elevate.

Il volantino parte da quest’idea, estendendola il più possibile in ogni singolo punto vendita nel territorio; il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole nella maggior parte dei casi, ricordando comunque che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand (nel caso in cui si parli di telefonia mobile).

Tutte le offerte Amazon, con anche numerosi codici sconto gratis, sono raccolte in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram dedicato.

Bennet: questi sono gli sconti che non dovete perdervi

Bennet ha recentemente lanciato il proprio SottoCosto, promettendo sconti da non credere sulla maggior parte dei prodotti in commercio, grazie ai quali gli utenti potranno addirittura pensare di acquistare un Apple iPhone 11 (di due generazioni più vecchio rispetto all’attuale modello), spendendo al massimo 579 euro.

L’alternativa decisamente più economica, invece, è rappresentata direttamente dal Samsung Galaxy A12, un dispositivo che non vuole essere da meno in termini di prestazioni, presentando però un prezzo finale di 139 euro. Entrambi vengono distribuiti nella loro versione completamente sbrandizzata, e con alle spalle una garanzia della durata di 24 mesi, la quale può spingere l’utente a godere di riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica effettivamente registrato.

Il volantino di casa Bennet è raccolto direttamente nelle pagine che trovate inserite al seguente link, scoprirete da vicino i vari prezzi.