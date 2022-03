Banche e carte di credito: truffa UniCredit, milioni di euro spariti in questo modo

Le solite banche che oggi riescono a concedere ai propri clienti il massimo dal punto di vista dei servizi ma non solo, si ritrovano ancor più spesso ad affrontare problematiche di altissimo rischio sia per loro che per il pubblico dalla loro parte.

È proprio questo il caso di Unicredit che anche questa volta sarebbe affrontando una e-mail che avrebbe fatto il giro d’Italia. Le informazioni diffuse sarebbero false, dal momento che parlerebbero di una sorta di blocco del conto che in realtà non esisterebbe. Sarebbe solo un escamotage per far inserire le credenziali d’accesso agli utenti.

Unicredit: questa è la truffa che sta girando durante gli ultimi giorni

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT