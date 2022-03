La possibilità di fare sondaggi nelle chat di gruppo sembra essere la prossima caratteristica significativa che WhatsApp sta prendendo in considerazione, poiché l’azienda sta attualmente aggiornando la sua app con modifiche all’interfaccia utente della fotocamera, nonché una funzione di lettore vocale globale e altre funzionalità.

Secondo WABetainfo, la funzione sondaggi è attualmente in fase di sviluppo, il che significa che anche i beta tester pubblici non saranno in grado di testarla per il momento. Secondo uno screenshot pubblicato dal sito, sarà possibile inserire una domanda nel sondaggio e farla inviare a un gruppo WhatsApp come risposta.

WhatsApp si prepara a nuove funzionalità

‘I sondaggi ti consentono di porre una domanda e altre persone possono votare la risposta migliore. Tieni presente che i sondaggi saranno disponibili solo nei gruppi WhatsApp e che saranno crittografati end-to-end. Di conseguenza, solo coloro che sono membri del gruppo possono accedere al sondaggio e ai suoi risultati.’

Al momento, non è chiaro quale sarà la posizione di WhatsApp su questa nuova funzionalità, incluso se ci sarà o meno una restrizione sul numero di risposte, quanto tempo gli utenti possono impiegare per votare o quanti sondaggi possono essere pubblicati contemporaneamente.

Inoltre, è fondamentale notare che WhatsApp sta lavorando su una serie di altre nuove funzionalità. Detto questo, WhatsApp sta lavorando anche alla compatibilità multi-dispositivo 2.0, che consentirà agli utenti di connettersi a più dispositivi, come un altro smartphone o anche un iPad, poiché l’azienda sta sviluppando anche una versione dell’app per il tablet di Apple ma non si conoscono ancora i dettagli.