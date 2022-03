Per il mese di marzo 2022 l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di proporre ad alcuni clienti selezionati alcune offerte mobile della serie Vodafone Special Minuti. In particolare, queste avranno un costo di partenza di 6 euro al mese e arriveranno a proporre fino a 100 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte in questione.

Vodafone: disponibili per alcuni clienti offerte mobile della serie Vodafone Special Minuti da 6 euro al mese

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso ha deciso di proporre per questo mese alcune offerte personalizzate della serie Vodafone Special Minuti. Queste partiranno da un costo mensile molto basso di 6 euro al mese.

Tra queste offerte mobile, ci sarà Vodafone Special Minuti 7 GB. Quest’ultima include 7 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. I prezzi, come già detto, sono personalizzati e partono da 6 euro al mese, ma possono arrivare in alcuni casi a 10 euro al mese.

Vi è poi l’offerta Vodafone Special Minuti 30 GB. In maniera analoga alla precedente, anche qui troviamo a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ma ben 30 GB di traffico dati, sempre con connettività fino al 4G.

Tra queste offerte ci saranno poi Vodafone Special Minuti 50 GB e Vodafone Special Minuti 100 GB che, come suggerito dal nome, includeranno un maggior quantitativo di giga per navigare pari rispettivamente a 50 e 100 GB. Saranno poi sempre compresi nelle offerte minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.