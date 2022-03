Il volantino che Unieuro ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti nel periodo corrente, rappresenta il punto di forza di un’azienda che da tempo sta sfornando eccellenti campagne promozionali, pensate proprio per spingere gli utenti a recarsi in un negozio per completare i propri acquisti.

Le occasioni che potrete effettivamente trovare all’interno del nostro articolo, sono da considerarsi disponibili anche online sul sito ufficiale, in modo da essere sicuri di potervici accedere, senza nemmeno dover pagare la spedizione presso il proprio domicilio (sempre gratis al superamento dei 49 euro di spesa). In aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno anche eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, ovvero il Tasso Zero che prevede il pagamento tramite il conto corrente bancario.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete grandi offerte ed alcuni codici sconto Amazon gratis.

Unieuro: offerte e grandi sconti per tutti i gusti

Unieuro spinge tutti gli utenti ad un nuovo livello di risparmio, sono infatti disponibili prodotti di alto livello, senza richiedere una spesa particolarmente elevata al consumatore finale. Il modello da non perdere assolutamente di vista, è forse il Samsung Galaxy S20 FE; la variante inclusa è in commercio da più di un anno, ma ad oggi viene comunque proposta a soli 449 euro, con 128GB di memoria interna.

Non mancano anche altri modelli ugualmente allettanti e pronti a spingere gli utenti al risparmio, tra questi annoveriamo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo Find X3 Lite, Realme C25Y, Realme GT Master Edition, Redmi 10 e similari. Tutti gli sconti li potete visionare direttamente qui.