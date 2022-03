Truffa Unicredit: ecco il modo per scoprire se vi hanno rubato i soldi

Le segnalazioni sono arrivate in maniera copiosa durante gli ultimi giorni, soprattutto da quanto si apprende dei principali organi di informazione. Unicredit avrebbe subito una nuova truffa insieme a tantissimi dei suoi clienti, i quali ci sarebbero cascati con tutte le scarpe.

Secondo quanto riportato infatti tutto sarebbe accaduto in maniera abbastanza veloce, con il messaggio che avrebbe fatto capire a tutti che si sarebbe addirittura abbattuto sul conto corrente un blocco improvviso delle funzioni. Ovviamente non c’è nulla di vero in tutto questo.

La truffa colpisce Unicredit ancora una volta: tramite e-mail potrebbe arrivarvi un messaggio del genere

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT