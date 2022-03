La fine dell’inverno non coincide con la fine delle grandi occasioni sul fronte della telefonia mobile. Ancora in queste settimane di inizio marzo TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si contendono gran parte della clientela, con la presenza delle migliori iniziative sul mercato.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per marzo

I clienti di TIM che desiderano modificare il loro piano tariffario si possono affidare alla ricca e vantaggiosa ricaricabile, TIM Wonder. Gli abbonati che attivano un ticket con il gestore italiano potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il costo per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro al mese.

Vodafone ribatte a quest’offerta di TIM con la sua occasione Special 100 Giga. Gli abbonati in questa circostanza riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa promozione è di 9,99 euro al mese.

In alternativa a TIM e Vodafone, gli abbonati possono sempre scegliere la promozione di Iliad, ossia la Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese avranno a loro disposizione consumi senza limiti per chiamate e messaggi con 120 Giga per internet. Il prezzo sarà di soli 9,99 euro al mese.

Occasione da non sottovalutare è poi quella prevista da WindTre con la sua proposta WindTre Star+. Gli abbonati del gestore francese riceveranno chiamate illimitate, SMS infiniti e 70 Giga per internet al costo di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.